BARRICADED PERSON – MARIPOE ROAD – WEEKI WACHEE
BARRICADED PERSON – MARIPOE ROAD – WEEKI WACHEE
***UPDATE #2*** 7/5/23 @4:34 P.M.
DEPUTIES, SWAT, AND CRISIS RESPONSE TEAM ARE STILL ON SCENE. SUBJECT REMAINS BARRICADED INSIDE RESIDENCE.
OUR CRISIS RESPONSE TEAM IS ATTEMPTING TO MAKE CONTACT WITH THE SUBJECT IN HOPES OF NEGOTIATING A PEACEFUL RESOLUTION.
INTERSECTIONS ARE STILL CLOSED TO THRU TRAFFIC AND RESIDENTS ARE ADVISED TO STAY INSIDE THEIR HOMES FOR SAFETY.
WE WILL KEEP YOU UPDATED AT THE SITUATION PROGRESSES.
DEPUTIES ARE CURRENTLY AT A RESIDENCE ON MARIPOE ROAD IN WEEKI WACHEE (CROSS STREETS PAPERCRAFT/PACIFIC NIGHTHAWK) ATTEMPTING TO APPREHEND AN ATTEMPTED MURDER SUSPECT WHO IS ARMED WITH A FIREARM.
RESIDENTS IN THE IMMEDIATE AREA SHOULD REMAIN INDOORS UNLESS DIRECTED OTHERWISE BY LAW ENFORCEMENT. PLEASE DO NOT GO OUTSIDE TO TAKE A LOOK.
PLEASE HAVE CHILDREN COME INDOORS.
DRIVERS – PLEASE AVOID THE AREA AS STREETS WILL BE CLOSED.